Banken drehen an der Gebührenschraube – Bankkunden sollen die Banken ausstoppen

In die für Bankkunden ärgerliche Diskussion um Gebühren fürs Girokonto ist Bewegung gekommen. Am 11.04.2017 veröffentlichte das Handelsblatt ein sehr aufschlussreiches Interview mit Liane Buchholz, die Präsidentin der westfälischen Sparkassen ist. Sie verteidigte, dass mehr als 10 % der Sparkassen einige Kunden für die Bargeldabhebung inzwischen zur Kasse bitten. Zwar nur für einige Kontomodelle und manchmal auch nicht erst ab der ersten Abhebung pro Monat. Dennoch sollten die Bankkunden wachsam werden und diesen erneuten Gebührenangriff als Aufbruchssignal sehen.

Besteht die Sparkassen-Welt aus Geldautomaten-Gebühren und Nullzinsen?

Die Geldautomaten-Gebühr wirft ein schlechtes Licht auch auf das Management oder die Geschäftsphilosophie einiger Sparkassen: Mit Riester-Produkten, Geldanlage oder auch der Immobilienfinanzierung verdienen die Sparkassen an vielen Kunden. Darüber hinaus waren oder sind sie stolz auf ihren öffentlich-rechtlichen Auftrag: Anders als Privatbanken profitieren sie von der Stützung durch die Städte und Gemeinden und konnten und können sich dank dieser quasi-staatlichen Haftung auch günstiger refinanzieren. Bei Kundengebühren allerdings soll das Solidarprinzip nicht mehr gelten? Irgendwie seltsam und auch eine Abkehr von der Bank in der Region.

Von Kontowechsel und Neueröffnung: Selbstbewusste Kunden ergreifen Gegenmaßnahmen

In den letzten Wochen produzierten – wieder einmal – einige Volksbanken und Sparkassen Negativschlagzeilen: Demnach würden sie auch von eigenen Kunden für das Geldabheben an eigenen Automaten Geld verlangen, was bisher ein Tabu-Thema war. Allerdings findet sich in den entsprechenden, einschlägigen Preisverzeichnissen oftmals kein eigenes Entgelt für die Geldautomaten-Abhebung. Stattdessen werden bei einigen Kontomodellen anstatt gewohnter Monatspauschalen wieder Entgelte für jede einzelne Buchung verlangt. Damit scheinen die Volksbanken die angeblichen Belastungen der Niedrigzinsphase weitergeben zu wollen oder aber auch eine elegante Möglichkeit entwickelt zu haben mit dem Basiskonto doch noch Geld verdienen zu können.

Allerdings sollten Sie sich diese neuen Gebühren nicht bieten lassen und könnten sich dagegen ohne viel Aufwand wehren. Die Varianten reichen vom kompletten Bankwechsel über eine neue Produktmischung hin zu der Nutzung eines zusätzlichen Angebots einer Direktbank: